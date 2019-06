Ermittlungen in Siegen : Jugendlicher soll 47-Jährigen nach Streit auf Straße erstochen haben

Ermittlungen in Siegen

Siegen An Fronleichnam kam es offenbar zu einem heftigen Streit zwischen den beiden Beteiligten. Daraufhin soll der 15-Jährige mehrfach mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben. Der überlebte die Attacke nicht.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat am Donnerstag gegen 17.30 Uhr im Bereich Fischbacher Berg in Siegen. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 47-Jährigen und einem 15-Jährigen. Im Verlauf der Auseinandersetzung stach der 15-Jährige laut Polizei seinem Gegenüber mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper.