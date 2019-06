Versuchtes Tötungsdelikt in Meckenheim : 45-Jähriger verprügelt Freund der Tochter mit Kreuzschlüssel – Mordkommission ermittelt

Meckenheim Seine 17-jährige Tochter war nicht nach Hause gekommen, da soll ein Vater in Meckenheim ausgerastet sein: Der 45-Jährige soll den Freund seiner Tochter mit einem Kreuzschlüssel so schwer verletzt haben, dass die Bonner Polizei nun eine Mordkommission eingesetzt hat.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der 45-Jährige in der Nacht zu Fronleichnam gegen 3 Uhr auf einem Parkplatz am Waldfriedhof in Meckenheim-Merl das Auto des 19-Jährigen entdeckt hat, der mit seiner Tochter zusammen ist. Das Mädchen war mit ihrem Freund im Auto.

Eine Streifenwagenbesatzung nahm den Mann am Friedhof fest. Der 19-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die 17-Jährige erlitt ebenfalls Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden.