Unglück in Porta Westfalica : Pilot stirbt bei Absturz von Ultraleichtflugzeug

Porta Westfalica Erneut ist ein Mensch bei einem Absturz eines Ultraleichtflugzeuges gestorben. In Porta Westfalica ist am Sonntag der Pilot ums Leben gekommen. Die Maschine sei ausgebrannt, berichtete ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke.

Erst am Samstag war ebenfalls in Minden-Lübbecke ein weiterer Zwischenfall mit einem Ultraleichtflugzeug deutlich glimpflicher ausgegangen. In diesem Fall hatte der 51-jährige Pilot nach einem Leistungsabfall des Motors seine Maschine noch auf einer Wiese landen können. Allerdings erlitt das Flugzeug dabei eine Totalschaden. Die 15-jährige Tochter des Piloten verletzte sich bei der Landung am Bein und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.