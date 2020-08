Corona-Pandemie : Land will erst später über Karneval entscheiden

Düsseldorf Das Land will die Karnevalssession 2020/2021 vorerst nicht absagen. Auch viele Vereine in Nordrhein-Westfalen warten erst einmal ab.

Die Landesregierung will noch keine Entscheidung darüber treffen, ob und wie Karneval in NRW in dieser Session stattfinden kann. „Derzeit ist nicht sicher abzusehen, wie die Covid-19-Pandemie sich in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird“, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei. Konkret habe man mit den vier Festkomittees in Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen vereinbart, „nach der Reisesaison“ zu prüfen, „ob überhaupt und gegebenenfalls wie Karnevalsveranstaltungen unter den Bedingungen der Pandemie durchgeführt werden können“.