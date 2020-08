Vorfall in Bergkamen : Mann findet selbstgebauten Schussapparat und wird verletzt

Vorfall in Bergkamen

Bergkamen Ein 38-Jähriger ist in Bergkamen von einem Projektil aus einem selbstgebauten Schussapparat getroffen worden. Er erlitt Verletzungen im Gesicht.

Der Mann habe das Gerät am Samstagmorgen hinter einem Mehrfamilienhaus in einer Holzkiste gefunden und damit herumhantiert, sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei sei der Mechanismus ausgelöst worden.Der Mann erlitt leichte Gesichtsverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.