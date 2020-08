Unglück auf Usedom : 57-jähriger Pilot stirbt bei Absturz von Kleinflugzeug

Heringsdorf Wieder ist ein Mensch bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs ums Leben gekommen. Diesmal ereignete sich das Unglück auf Usedom. Der 57-jährige Pilot starb. Ein weiterer Mensch wurde schwer verletzt.

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am Flughafen von Heringsdorf auf Usedom ist ein 57 Jahre alter Pilot am Sonntag gestorben. Ein weiterer Pilot in der zweisitzigen Übungsmaschine konnte schwer verletzt aus dem Wrack geborgen und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte.