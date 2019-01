Serie „Endlich fit!“: Warum Fitness eine Haltung ist

Düsseldorf Wer fitter und gesünder werden will, kann klein anfangen und sich im Alltag umerziehen: Treppe statt Aufzug, Wasser statt Cola, Spaziergänge statt Dauer-Couchen. Warum ein gesünderes Leben mit der Haltung beginnt und wie Sie fitter werden, erzählt unsere neue Serie.

Mit guten Vorsätzen geht es los. In der Silvesternacht nehmen sich unzählige Menschen immer wieder vor, endlich mehr Sport zu machen, endlich weniger Süßigkeiten zu essen, endlich nicht mehr nur auf der Couch zu hängen, sobald sie die Gelegenheit dazu haben. Sie wollen schlanker, gesünder, fitter werden – und merken oft nach wenigen Wochen, dass es mit dem schieren Silvesternachtwunsch nicht getan ist. Wer sein Leben umkrempeln und fitter werden möchte, braucht Durchhaltevermögen, einen eisernen Willen – aber vor allem ein Umdenken. Unsere Serie „Endlich fit!“ will Sie bei all dem unterstützen: Immer dienstags und mittwochs helfen wir beim Suchen der perfekten Sportart, sagen, was es mit Low Carb und Intervallfasten wirklich auf sich hat, erklären, wie man sich langsam ans Lauftraining herantastet, welche Fehler man im Fitnessstudio dringend vermeiden sollte, und sagen, wie man die Motivation hoch halten kann.

Radikaldiäten und ein sportliches Mammutprogramm lassen die Chancen auf langfristigen Erfolg messbar sinken – zu viel Hauruck und zu wenig Nachhaltigkeit. Wer wirklich etwas verändern möchte, muss im Kopf anfangen und sich im Alltag „umprogrammieren“, sagt Uwe Felten, seit 15 Jahren Fitness-Trainer und Fitness-Experte. Klingt einfach, ist in Wahrheit aber total schwierig, weil der Mensch in der Regel ungern von liebgewonnenen Gewohnheiten abweicht. „Immer den Aufzug zu nehmen, ist bequem, sich an freien Tagen auf die Couch zu werfen, ist ganz normal“, sagt Felten. Aber genau an diesen, eigentlich kleinen, Punkten kann man sein Leben in Richtung Fitness drehen. Es muss darum gehen, eine neue Normalität einzuüben: Wer sich nicht immer den Parkplatz direkt vor der Haustür sucht, wer das Treppesteigen zur Routine macht, wer mit dem Rad ins Büro fährt anstatt mit dem Auto, baut Bewegung in sein Leben ein. Ganz natürlich. Das ist dann zwar keine intensive körperliche Betätigung, aber jedes bisschen Bewegung hat einen gesundheitlichen Nutzen. So empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation WHO, 150 Minuten pro Woche mit Bewegung in moderater Intensivität zu verbringen. Optimal wären laut WHO weitere 75 Minuten Bewegung mit hoher Intensität.