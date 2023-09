Ranking Das sind die joggerfreundlichsten Städte Deutschlands

Überall sind sie unterwegs, vor allem am Morgen oder Abend, in den Parks, im Wald, an Flüssen, um den See herum oder in den Straßen ihrer Stadt: Jogger gehören zum Stadtbild von Metropolen. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa von 2022 im Auftrag der Techniker Krankenkasse ist Laufen mit 26 Prozent nach Fahrradfahren (46 Prozent) die zweitbeliebteste Freizeitsportart in Deutschland.