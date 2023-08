Die Wissenschaft entdeckt unsere Muskulatur als Gesundmacher So wertvoll sind unsere Muskeln

Zwischen Londoner Schaffnern und Busfahrern gab es einen großen und vor allem überlebenswichtigen Unterschied: So erlitten Busfahrer doppelt so häufig einen Herzinfarkt als ihre Kollegen hinter ihnen im Fahrgastraum. Das mag an der nervenaufreibenden Steuerung des Gefährts durch den dichten Verkehr der Metropole gelegen haben. Und doch kam der Arzt Jeremy Morris vom „Britischen Medical Research Council“ zu einem anderen Befund: Während nämlich die Fahrer ihren Job naturgemäß sitzend verrichteten, mussten die Schaffner in den Doppeldeckerbussen ständig Stufen steigen. Pro Schicht waren das etwa 600. Morris‘ Diagnose: Aktivität hält gesund.