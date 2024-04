Internationaler City-Lauf Korschenbroich 2024 „Vom kleinsten bis zum schnellsten Läufer alle in Bewegung“

Das sei eben so besonders am Korschenbroicher City-Lauf, so Markus Bresser: „Er ist eine Brücke zwischen dem Breitensport und den Elite-Sportlern.“ Kindertagesstätten und Schulen bereiten sich bereits seit längerer Zeit auf den City-Lauf vor. Davon konnte sich Bresser erst kürzlich in der Kita Danziger Straße überzeugen. Dort stellte er gemeinsam mit Petra Schwinn vom Krefelder Zoo das diesjährige Kuscheltier vor, das die jüngsten Teilnehmer nach ihrem Lauf als Belohnung erhalten. In diesem Jahr ist es das Zebra namens Amera. So heißt bereits eines der fünf Bergzebras im Krefelder Zoo.