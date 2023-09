Tipps für die dritte Jahreszeit Warum der Herbst die beste Zeit ist, um mit Sport zu beginnen

Unabhängig davon, um welche Jahreszeit es geht, es findet sich kein Sportwissenschaftler, der davon abrät, ergänzend zu den Freilufteinheiten auch in geschlossenen Räumen sportlich aktiv zu bleiben. Krafttraining ist eine ideale Ergänzung zu Ausdauersport an der frischen Luft, Schwimmen kann auch problemlos von draußen nach drinnen verlegt werden. Womöglich lassen sich aber auch ganz neue Inhalte in den Trainingsplan einbauen. Geisler hat regelmäßig Trainingscamps für Hobbysportler in Spanien durchgeführt. Ursprünglich im April. „Irgendwann sind wir aber dazu übergegangen, das auch im Oktober zu machen. Wir haben das ein wenig anders strukturiert, mit Elementen wie Yoga und Meditation. Ich weiß, dass viele das als eine Art Fitisierung mitgenommen haben für die Monate, in denen viele eher in den sportlichen Winterschlaf gehen.“