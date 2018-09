FC Zürich: Benjamin Kololli springt bei Torjubel in Graben

Düsseldorf Er wollte sein Tor mit den Fans feiern, aber das ging in die Hose. Benjamin Kololli vom FC Zürich ist beim Torjubel in einen Graben gesprungen, der tiefer war als angenommen. Autsch.

Benjamin Kololli hat am Donnerstagabend beim Spiel des FCZürich auf Zypern, beim AEK Larnaca, einen ziemlich unglücklichen Torjubel hingelegt. Der 26-Jährige verwandelte in der 61. Spielminute den Elfmeter zum 1:0 für die Gäste, stürmte dann auf den Züricher Fanblock zu, sprang einmal über die Werbebande und dann noch einmal über ein Mäuerchen. Was der Mittelfeldspieler nicht ahnte: Hinter der Mauer liegt ein Graben in dem Stadion. Plötzlich war der Spieler verschwunden.