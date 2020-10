Beherbergungsverbot und Herbstferien : Test-Ansturm strapaziert Labore

Eine Mitrarbeiterin eines Labors während eines Tests für das neue Virus 2019-nCov. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Die Beherbergungsverbote treiben Urlauber reihenweise in Praxen und Testzentren. Die umstrittene Regel ist auch Thema beim Treffen der Kanzlerin mit den Länderchefs an diesem Mittwoch. NRW will klarere Regeln für Hotspots.

Die medizinischen Labore in Deutschland sehen sich durch das Beherbergungsverbot mehrerer Länder am Rand einer Überforderung. Grund sind die Corona-Tests für Urlauber. Die Inanspruchnahme durch die Tests in Berlin habe seit Freitag sprunghaft zugenommen, sagte der Vorsitzende der Akkreditierten Labore in der Medizin, Michael Müller. „Das gilt nicht für Berlin allein, sondern für alle ähnlich betroffenen Ballungsräume und Städte. Dadurch wird bei ohnehin stark ausgelasteten Laborkapazitäten das Testen von Infizierten, Kontaktpersonen und vulnerablen Gruppen noch deutlich erschwert“, kritisierte der Verband, der in Deutschland mehr als 200 medizinische Labore vertritt.

Zudem warnte Müller davor, dass die für Reisen wichtigen Fristen immer seltener gewährleistet werden können: „Die Zeitspannen von 24 Stunden für kritische Tests und von 48 Stunden für die ‚Urlaubsreisetests‘ können zunehmend weniger eingehalten werden.“

Info Daten für jede Postleitzahl Werkzeug Das neue Online-Tool „Covid-Postleitzahlen-Check“ trägt zur Ermittlung von Risikogebieten in Deutschland bei. Es entstand auf Initiative des Tourismus-Marketings Brandenburg. Vorgehen User geben eine Postleitzahl ein; dann wirft die Web­site die entsprechenden Daten des Robert-Koch-Instituts aus. www.covid-plz-check.de ">

Zuletzt hatte es auch aus den Ländern Kritik am Beherbergungsverbot gegeben. Unter anderem hatten Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg die Regelung auf Eis gelegt, um die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Mittwoch abzuwarten.

Merkel forderte Disziplin bei der Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen ein. „Ich beobachte mit großer Sorge die erneut ansteigenden Infektionszahlen eigentlich in fast allen Teilen Europas“, sagte sie am Dienstag in einer Videoansprache vor dem europäischen Ausschuss der Regionen. „Wir dürfen jetzt nicht das verspielen, was wir in den letzten Monaten durch Einschränkungen erreicht haben.“

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagte unserer Redaktion: „Wir brauchen den richtigen Schutz, daher müssen alle den Schwerpunkt auf wirklich wirksame Maßnahmen legen.“ Dazu gehörten klare und konsequente Regeln in den Hotspots, die für alle Bürger verbindlich und nachvollziehbar seien. „Indem wir in den Hotspots einheitliche Kontaktbeschränkungen, die Beschränkung der Öffnungszeiten in der Gastronomie und bei Veranstaltungen umsetzen, können wir die Ausbreitung des Virus wirksam eindämmen“, sagte Laschet.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Mehrdad Mostofizadeh nannte die Diskussion über die Beherbergungsverbote problematisch. „Es ist zwar gut, dass NRW es nicht scharfgestellt hat, aber als größtes Bundesland sollte es sich noch entschiedener dafür einsetzen, dass es entweder bundesweit einheitliche Regelungen gibt oder aber nachvollziehbare und administrierbare.“ Das Beherbergungsverbot erscheine ihm „ein wenig wie das Spielplatzverbot im Frühjahr: gut gemeint, schlecht gemacht und am Ende wirkungslos“, sagte Mostofizadeh. Gefährlich sei, dass nun noch über Ausreiseverbote für Menschen aus Risikogebieten diskutiert werde.

Eine solche Regel hatte Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery ins Spiel gebracht. „Die neuen Regeln sind viel zu kompliziert und uneinheitlich.“ Es sei besser, stark betroffene Gebiete abzuriegeln und Reisen von dort, egal ob von Touristen, Geschäftsleuten oder zu Familienmitgliedern, zu unterbinden, so Montgomery. „Das Virus macht ja auch keinen Unterschied zwischen Geschäftsmann und Tourist.“

Ärztepräsident Klaus Reinhardt forderte Bund und Länder auf, die Beherbergungsverbote rückgängig zu machen. „Die meisten Bürgerinnen und Bürger sind gerne bereit, einen Beitrag zur Pandemieprävention zu leisten. Aber dann müssen die von der Politik beschlossenen Maßnahmen in sich konsistent und nachvollziehbar sein“, sagte Reinhardt. „Die unterschiedlichen Beherbergungsverbote der Bundesländer sind dies ganz sicher nicht. Ich halte sie für überflüssig und sogar schädlich“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer. „Selbst als wir in diesem Sommer einen äußerst starken innerdeutschen Reiseverkehr mit vollen Stränden an Nord- und Ostsee hatten, kam es deswegen nicht zu einer bedeutsamen Steigerung des Infektionsgeschehens. Warum nun ausgerechnet Kleinfamilien in ihren Ferienhäusern die Infektionszahlen hochschnellen lassen sollten, erschließt sich nicht“, kritisierte er. Stattdessen würden die Menschen durch die unterschiedlichen und schlecht kommunizierten Maßnahmen verunsichert und verwirrt. „Das trägt sicher nicht zu mehr Akzeptanz der Anti-Corona-Politik von Bund und Ländern bei.

Die Grünen im Bund nahmen vor dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Merkel die Kanzlerin in Haftung für die unterschiedlichen Regelungen der Länder. „Längst hätte der Bund zusammen mit den Ländern vorausschauend geeignete Maßnahmen treffen müssen“, sagte die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, unserer Redaktion. „Es ist geradezu fahrlässig, dass die Bundesregierung nach wie vor keine bundesweit klaren Leitlinien und verständliche Konzepte koordiniert hat.“ Es sei dringend geboten, dass die Bundeskanzlerin die Koordinierung der Maßnahmen für den Corona-Herbst endlich zur Chefinnensache macht, sagte Göring-Eckardt. „Entscheidend bei der Bekämpfung der Pandemie ist das Vertrauen der Menschen in die Maßnahmen. Dies wird aber gefährdet, wenn durch kleinteiliges, aktionistisches Handeln ein unübersichtlicher Flickenteppich an Regeln und Bestimmungen herrscht“, erklärte die Grünen-Politikerin.

In NRW schwelt dagegen die Diskussion um die kürzlich verhängten schärferen Maßnahmen der Landesregierung weiter. Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) übte Kritik an den Regelungen, die Laschet am Wochenende für NRW angekündigt und das Gesundheitsministerium per Erlass am Montag konkretisiert hatte: „Mal wieder stiftet die Landesregierung in der Krise Verwirrung, wenn Klarheit gefragt ist. Die Verordnung versucht, viele Dinge zu regeln, lässt die Kommunen aber bei der Kontrollierbarkeit im Unklaren.“ Kutschaty fragte: Wenn ein Paar mit zwei Kindern auf dem Spielplatz zum Beispiel auf andere treffe – dürften die sich dann zusammensetzen, und die Kinder dürften spielen, oder sei das ein unerlaubter Kontakt? „Wer soll das kontrollieren? So geht die Verordnung am Bedarf des Pandemiegeschehens vorbei und wird zum Papiertiger.“ Kutschaty forderte klare Regeln für die Alltagsmomente, an denen tatsächlich viele Menschen auf engem Raum zusammenkämen und wo diese Regeln auch kontrollierbar seien. „Es braucht eine klare Kontrollstrategie.“ Das Land solle sich für einen effektiven Schutz mehr um den Bus als um das Büdchen kümmern, so der SPD-Politiker. „Gerade ältere und kranke Menschen sind häufig auf den Nahverkehr angewiesen. Damit sie sich dort gefahrlos bewegen können, muss das Land mit Kommunen und Verkehrsbetrieben landeseinheitlich regeln, wer wann wie die Nutzung von Schutzmasken kontrolliert. Hier machen verstärkte Kontrollen von bestehenden Regeln mehr Sinn, als kommunale Ordnungskräfte auf Spielplätze zu schicken.“