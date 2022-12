NS-Prozess Was das Urteil gegen die KZ-Sekretärin für die Gegenwart bedeutet

Wer an einem Ort der grausamen Ermordung von Menschen als Bürokraft mithilft, dass die Verbrechen reibungslos exekutiert werden, macht sich der Beihilfe schuldig. Das hat das Landgericht Itzehoe gerade festgehalten, und die angeklagte Irmgard F., ehemalige Sekretärin im NS-Konzentrationslager Stutthof, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Frau ist inzwischen 97 Jahre alt. Das Urteil dient also nicht mehr zuerst dazu, eine Schuld zu vergelten oder die Täterin zur Einsicht zu bringen. Es ging in diesem Prozess vielmehr um die Frage, ob eine 18-Jährige Stenotypistin persönliche Mitschuld an Mord in mehr als 10.000 Fällen trägt. Oder ob eine noch sehr junge Frau sich darauf zurückziehen kann, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein.