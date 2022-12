Sexualverbrecher vor Gericht Jury spricht Harvey Weinstein in weiteren Fällen schuldig

Im Strafprozess gegen Harvey Weinstein hat die Jury in Kalifornien den ehemaligen Hollywood-Mogul wegen Sexualverbrechen in drei Anklagepunkten, darunter Vergewaltigung, schuldig gesprochen. Das teilten die Geschworenen am Montag dem Gericht in Los Angeles nach tagelangen Beratungen mit. In einem Punkt wurde er freigesprochen, in drei weiteren Punkten gab es keine Einigung.