Fohlenfutter-Podcast Eine kritische Werder-Nachlese und der Wunsch nach einer Zäsur im Derby

Ein Jubiläum für den Fohlenfutter-Podcast! Es ist die 300. Folge. Nun aber genug gefeiert, ab in die Materie. Gegen Werder Bremen gingen den Borussen die nächsten zwei Heimpunkte verloren durch das 2:2, bei dem die Gladbacher 1:0 und 2:1 führten. Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann analysieren die am Ende ernüchternden 90 Minuten, in denen der nicht für das DFB-Team nominierte Jonas Hofmann toll aufspielte, aber auch das nutzte nichts. Es gibt erstmals Kritik am Japaner Ko Itakura und auch, das nicht zum ersten Mal, an Marcus Thuram - wobei einer unserer Experten ein wenig auch eine Lanze für den Franzosen bricht.