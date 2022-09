Christoph Kramer (zentrales Mittelfeld)

Der „Freigeist“ aus dem Leipzig-Spiel war in der Länderspielpause einer der präsentesten Borussen, ohne selbst am Ball zu sein. Ob Farke ihn wieder vorne anlaufen lässt oder er im Mittelfeld leicht zurückrückt, ist offen. Mindestens in Bremen dürfte Kramer den Vorzug vor Alassane Plea erhalten, der sich dem Comeback nähert.