Fohlenfutter-Podcast : Quasi-Klassenerhalt, "Lasso-faire" bei Borussia und ein prickelndes Derby

Mönchengladbach Borussias Leistung in Fürth war gut, aber nicht optimal. Unsere Reporter besprechen alle Facetten des 2:0-Erfolges, inklusive Alassane Plea als "Spieler des Spiels". Dann blicken sie ausführlich auf das Derby gegen Köln. Ihr Gast erklärt, warum der FC um Europa spielt, mit einem Punkt in Gladbach aber zufrieden sein müsste.

Ein berauschender Sieg in Fürth wäre wohl zu viel verlangt gewesen. Immerhin ließ Borussia beim 2:0 wenig anbrennen. Warum die erste Halbzeit so viel besser war als die zweite, besprechen Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann in ihrer Analyse. Sonderlob gibt es für Jordan Beyer und den "Spieler des Spiels", Alassane Plea. Warum dessen Leistung so stark war, was ihn seit Wochen auszeichnet und warum er dennoch manchmal ein Rätsel ist, diskutieren unsere Reporter. Die komplette Einzelkritik mit allen Noten gibt es hier.

Unsere Lese-Empfehlung richtet den Blick nach vorne: Welche Ziele sollte Borussia noch in Angriff nehmen im Endspurt? Unsere sieben Ideen haben zu tun mit dem Derby, Adi Hütters Ex-Verein, Max Eberl und einem seit 20 Jahren verfluchten Ort. Hier geht es zum Text auf Kostenpflichtiger Inhalt RP ONLINE.

Thomas Reinscheid, unser Gast, erlebt mit seinem Verein eine Saison, die fast das Gegenteil dessen ist, was die Gladbach-Fans durchmachen: Der 1. FC Köln spielt mit um Europa, liegt nach einem 3:2 gegen den FSV Mainz 05 nur noch einen Punkt hinter Platz sechs. Am Samstag kommt es zum ersten Derby im Borussia-Park vor Zuschauern seit 2017. Nicht nur deshalb ist die Stimmung in den Tagen davor besonders prickelnd. Reinscheid erklärt, welchen Anteil Steffen Baumgart am Erfolg hat und auf wen der FC neben Anthony Modeste noch bauen kann. Am Ende geht es um Kulinarisches und Kopfbedeckungen und alle drei Protagonisten geben wie gewohnt ihren Tipp ab.

In Sachen Aufstellung sind sich unsere Reporter bis auf eine Position einig. Am Ende ordnen sie Roland Virkus' Aussagen zur Kaderplanung in seinem "Kicker"-Interview ein.

Viel Spaß beim Hören! Falls ihr es nicht sowieso schon macht: Abonniert doch gerne den Fohlenfutter-Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr. Bei Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen: fohlenfutter@rheinische-post.de.

