Fohlenfutter-Podcast : Emotionales 3:1, Borussias Momentum und Bochums zwei Gesichter

Mönchengladbach Unsere Reporter arbeiten Borussias Sieg gegen den VfB Stuttgart auf und heben besonders die Leistung eines Gladbachers hervor. Sie sprechen auch über die emotionalen Facetten des 3:1, bei denen mehrere Borussen im Fokus standen. Und was kommt überhaupt in Bochum auf Daniel Farkes Team zu?

Nach dem 3:1-Erfolg von Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart blicken unsere Reporter Jannik Sorgatz und Hannah Gobrecht zurück: Was war der Schlüssel zum Erfolg und waren Borussias Tore tatsächlich einen Eintrag "ins Poesiealbum" wert, wie es Gladbach-Trainer Daniel Farke formulierte?

Außerdem geht es um die Leistung Alassane Pleas, den unserer Redaktion zum "Spieler des Spiels" gekürt hat. Was sind die Gründe für Pleas starke Entwicklung und von welchen seiner Eigenschaften profitieren die Borussen derzeit am meisten? Natürlich geht es in der 37-minütigen Folge auch um die Szenen, die sich am Freitag in der Schlussphase im Borussia-Park zugetragen haben. Im Mittelpunkt: Tony Jantschke, Tobias Sippel und - natürlich - Patrick Herrrmann.

Zur Geschichte des Stuttgart-Spiels gehört auch noch der Videoassistent. Verweisen möchten wir deshalb auf den Kommentar von Hannah Gobrecht, die findet, dass es an der Zeit ist, Kostenpflichtiger Inhalt dass sich der VAR wieder auf seinen ursprünglichen Auftrag besinnt.

Nach Stuttgart ist vor Bochum, beim VfL tritt Gladbach am Dienstagabend (20.30 Uhr) an. War Dortmunds 3:0-Erfolg wirklich so deutlich, wie es auf den ersten Blick wirkt? Für Borussia gilt es jedenfalls, nach Möglichkeit eine Heimserie zu beenden. Und zum Schluss gibt's traditionell auch noch den Aufstellungs- und Ergebnistipp von uns.

