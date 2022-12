Fotos Diese bekannten Menschen sind 2022 gestorben

Die Schauspielerin Monica Vitti starb am 2. Februar im Alter von 90 Jahren. Als Maria Luisa Ceciarelli in Rom geboren, war sie neben Sofia Loren, Gina Lollobrigida und Claudia Cardinale in den 1960er und 1970er Jahren eine der markantesten Schauspielerinnen Italiens. Sie hatte sowohl in derben Komödien als auch mit dramatischen Rollen Erfolg. Mit „Die mit der Liebe spielen“ (“L'avventura“) gelang ihr und Regisseur Michelangelo Antonioni 1960 einer der bedeutendsten europäischen Filme. 1995 erhielt Monica Vitti in Venedig den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk.