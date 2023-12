Pistole aus Österreich Waffenerfinder Gaston Glock gestorben

Glock selbst trat nur selten in der Öffentlichkeit auf. 1999 überlebte er einen Mordanschlag in einer Tiefgarage in Luxemburg. Ein ehemaliger Geschäftspartner Glocks, der den Angriff mit einem Hammer in Auftrag gegeben hatte, wurde danach zu 20 Jahren Haft verurteilt. Für Schlagzeilen sorgte zudem der Rosenkrieg nach Glocks Scheidung von seiner ersten Frau Helga, die ihn 2014 erfolglos auf 500 Millionen Dollar verklagte.