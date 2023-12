Fotos Solingen 2023 – die Bilder des Jahres

Wenn es um gute Pizza geht, horchen viele Solinger auf – und eine der besten in Deutschland macht Tonino Pisano aus Solingen, der bei der Deutschen Meisterschaft der Pizzabäcker in Hamburg auf dem zweiten Platz landete. Er hat an den Wochenenden am Fronhof in der Pizzeria „o´live“ sein Handwerk ausgeübt. Im Herbst hat er sich selbständig gemacht und „Next Level Pizza by T.P. am Neumarkt eröffnet – sein Lokal inzwischen aber auch schon wieder aus finanziellen Gründen geschlossen.