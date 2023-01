Trauer um italienische Fußball-Legende Gianluca Vialli im Alter von 58 Jahren gestorben

Vialli hatte mit Italien 2021 den EM-Titel gewonnen, Mancini hatte nach dem Finale in seinen Armen geweint. „Ich habe bis zuletzt gehofft, dass er ein weiteres Wunder vollbringen könnte“, sagte Verbandschef Gabriele Gravina. „Doch mich tröstet die Gewissheit, dass das, was er für den italienischen Fußball und das blaue Trikot getan hat, nie vergessen sein wird.“ Am kommenden Spieltag wird es vor allen Spielen der Serie A eine Schweigeminute geben.