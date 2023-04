Mary Quant wurde 93 Jahre alt Die Erfinderin des Minirocks ist tot

Quant begann Kleidung für sich selbst zu nähen: „Ich zerschnitt Bettüberwürfe“, erinnerte sie sich in „The Week“: „Ich veränderte meine Schuluniform, zog meinen Rock hoch, damit er aufregender aussah.“ Ihre Eltern – ein Lehrerehepaar – fanden ihren Berufswunsch eher „dubios“, daher studierte sie Kunsterziehung am renommierten Goldsmiths College in London. Dort lernte sie ihren späteren Ehemann und Geschäftspartner kennen, den recht exzentrischen Alexander Plunket Greene, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn bekam. Dem „Guardian“ sagte sie später über ihn: „Er hatte Esprit und war ein toller Kerl: Ein 1,87-Meter-Prototyp wie Mick Jagger und Paul McCartney in einem. Was willst du mehr?“