Fundort nahe Schleimünde : Taucher finden sechs Enigma-Chiffriermaschinen in Ostsee

Taucher finden sechs Enigma-Chiffriermaschinen in Ostsee

Florian Huber zeigt eine bereits im Dezember 2020 in der Ostsee gefundene Enigma-Maschine (Archivbild). Foto: dpa/Axel Heimken

Schleswig Mythen und Romane ranken sich um die legendäre Maschine. Jetzt haben Taucher bei Bergungsarbeiten sechs Chiffriermaschinen vom Typ Enigma aus dem Zweiten Weltkrieg aus der Ostsee geholt.

Finder Christian Hüttner habe den Fund aus der Nähe von Schleimünde gemeldet, berichtete das Archäologische Landesamt am Donnerstag. „Bei der Suche nach einem verlorenen Propeller bin ich auf einen Haufen entsorgter Enigma-Maschinen gestoßen“, zitierte das Landesamt den Finder. „Teilweise sind sie offensichtlich bereits vor dem Entsorgen unbrauchbar gemacht worden.“

Erst im November vergangenen Jahres hatten Forschungstaucher bei der Suche nach herrenlosen Fischernetzen in der Ostsee eine Enigma-Chiffriermaschine aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der seltene Fund wird derzeit in der Werkstatt des Museums für Archäologie auf Schloss Gottorf in Schleswig restauriert.