Ärztin scheitert mit Revision : Verurteilung von Hänel nach Abtreibungsparagraf rechtskräftig

Frankfurt/M. Im Rechtsstreit um den Verstoß gegen das Werbeverbot für Abtreibungen ist die Gießener Ärztin Kristina Hänel mit ihrer Revision gegen das Urteil des Gießener Landgerichts gescheitert. Jetzt will sie vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.

Wie eine Sprecherin des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main dem Evangelischer Pressedienst (epd) am Dienstag mitteilte, hat das Gericht die Revision per Beschluss vom 22. Dezember verworfen. Das Urteil des Gießener Landgerichts von Dezember 2019 wegen eines Verstoßes gegen den Strafrechtsparagrafen 219a, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet, ist damit rechtskräftig. Hänel kündigte auf Twitter an, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.