Zuchtanlage in Thüringen : Polizei ermittelt wegen 2000 toter Schweine

Zuchtanlage in Thüringen

Nordhausen Der Tod von bis zu 2000 Schweinen in einer großen Zuchtanlage im thüringischen Nordhausen haben Polizei und Veterinärbehörden auf den Plan gerufen. Gemeinsam soll die Ursache für das Massensterben gefunden werden.

Es werde in alle Richtungen ermittelt, teilten die Polizei und das Landratsamt in Nordhausen am Montag mit. Im Raum stehe ein mögliches menschliches oder technisches Versagen. Demnach wird unter anderem untersucht, ob es Probleme mit den Lüftungsanlagen gab.