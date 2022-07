Keine Hinweise auf Fremdverschulden : 800 Schweine in Borken bei Brand in Stall getötet

800 Schweine in Borken bei Brand in Stall getötet

In einem Stall in Borken sind bei einem Brand rund 800 Schweine getötet worden (Symbolbild). Foto: dpa/Holger Hollemann

Borken In Borken im westlichen Münsterland sind bei einem Brand in einem Stall rund 800 Schweine getötet worden. Es gibt bislang keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Bei einem Feuer in einem Stall in Borken im westlichen Münsterland sind am Mittwoch rund 800 Schweine getötet worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entstand bei dem Brand ein Sachschaden von rund 350.000 Euro. Die Polizei geht als Ursache von einem technischen Defekt aus. Experten der Polizei und ein Sachverständiger hätten laut Mitteilung bei ihren ersten Ermittlungen am Brandort keine Hinweise auf Fremdverschulden oder fahrlässiges Verhalten gefunden.