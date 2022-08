Verfahren bleibt eingestellt : Raserfahrt mit Tempo 417 über A2 bleibt ohne Folgen

Naumburg Mit rund 116 Metern pro Sekunde über eine deutsche Autobahn zu fahren, ist keine Straftat. Somit bleibt die aufsehenerregende Fahrt eines Rasers mit bis zu 417 Stundenkilometern über die A2 in Sachsen-Anhalt ohne strafrechtliche Konsequenzen.

Das gab die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg am Montag nach einer Überprüfung des Falls in einem Beschwerdeverfahren bekannt. Demnach bleibt das Verfahren gegen den Tschechen eingestellt, weil kein bußgeldbewehrter Straftatbestand nachweisbar ist.