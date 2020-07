Vater ertrunken : Kinder nach Badeunglück in Oststee aus Klinik entlassen

Am Strand von Ahrenshoop auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst hat ein Mann am Mittwoch zwei Kindern beim Baden das Leben gerettet und ist selbst gestorben. Foto: dpa/Stefan Tretropp

Ahrenshoop Einen Tag nach einem Badeunglück bei Ahrenshoop stehen viele Retter und Anwohner noch unter Schock. Ein Mann starb, nachdem er zwei Kinder gerettet hatte. Seelsorger betreuen Rettungskräfte und Beteiligte. Die Kinder konnten die Klinik wieder verlassen.

Die beiden Kinder, die am Mittwoch bei einem Badeunglück bei Ahrenshoop an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern gerettet worden waren, haben die Klinik inzwischen wieder verlassen. Sie werden, wie andere Angehörige und auch die Unfallhelfer, seelsorgerisch betreut, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Stralsund sagte. Bei dem Unglück war der Vater eines der beiden Kinder ums Leben gekommen. Er hatte zuvor die beiden Zehnjährigen aus einer lebensgefährlichen Situation in der Strömung der Ostsee gerettet.