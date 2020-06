Offenbar unter Drogen : 41-Jähriger stirbt bei Polizeieinsatz in Berlin

Berlin In Berlin ist ein Mann bei einem Polizeieinsatz gestorben. Als die Beamten den 41-Jährigen überwältigt und zu einem Krankenwagen gebracht hatten, soll er kollabiert sein. Woran der Mann genau starb, ist unklar.

Ein 63-Jähriger habe die Beamten am Wochenende wegen eines mutmaßlich aggressiv gewordenen Freundes gerufen, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Beim Eintreffen der Polizisten in dem Mehrfamilienhaus befand sich ein 41-Jähriger demnach nackt und brüllend im obersten Geschoss. Er soll an einem Metallgitter gerüttelt und versucht haben, weiter nach oben zu klettern.