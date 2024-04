Einsatz in Leichlingen Helfer retten von Hund gehetzten Rehbock

„Solche Situationen kommen leider immer wieder vor und nicht immer geht es für das Wildtier so glimpflich aus. Häufig werden die Tiere dann gerissen oder so gehetzt, dass die dann am Stress verenden oder von Autos erfasst werden“, erläutert Jagdaufseher Dallmann. Daher seine Bitte an Hundebesitzer: „Wenn Sie spazieren gehen, denken Sie daran, die Hunde an Wiesen, Waldrändern und im Wald anzuleinen.“ Gerade jetzt, in der Setzzeit, könnten Jungtiere noch nicht vor Angreifern weglaufen.