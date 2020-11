18-facher versuchter Mord : Neun Jahre Haft für Lastwagen-Attacke in Limburg

Im Oktober 2019 raste ein LKW-Fahrer in an einer roten Ampel wartende Autos. Foto: dpa/Sascha Ditscher

Limburg Im Oktober 2019 raste ein Mann in Limburg in an einer roten Ampel stehende Autos und verletzte 18 Menschen. Jetzt wurde er wegen versuchten Mordes zu neun Jahren Haft verurteilt.

Wegen eines absichtlich verursachten Lastwagen-Unfalls mit 18 Verletzten hat das Limburger Landgericht am Freitag einen 33-Jährigen zu neun Jahren Haft verurteilt. Die Tat sei als versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung zu werten, sagte der Vorsitzende Richter. Der Staatsanwalt hatte wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung eine Strafe von sechs Jahren und zehn Monaten gefordert, der Verteidiger plädierte auf zwei Jahre wegen Körperverletzung. Bei der Tat im Oktober 2019 war der Syrer mit dem gekaperten Lastwagen an einer roten Ampel in stehende Autos gefahren und hatte 18 Menschen verletzt.

(sed/dpa)