Unfall in Haan : Auto kracht in wartenden Wagen

Haan Bei dem Unfall an der Gräfrather Straße wird eine Frau schwer verletzt. Der Unfallverursacher konnte laut eigener Angabe trotz eingeleiteten Bremsmanövers nicht abbremsen.

Mit schweren Verletzungen ist ein 53 Jahre alte am Donnerstagabend nach einem Unfall im Kreuzungsbereich Landstraße/Gräfrather Straße in Haan ins Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein anderer Autofahrer in den Wagen gefahren, in dem die Wuppertalerin saß. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.