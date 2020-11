55-Jähriger starb im Krankenhaus : Gedenkfeier für in Dresden getöteten Mann aus Krefeld

Krefeld Gut einen Monat nach dem Messerangriff mit einem Todesopfer in Dresden hat die Bundesanwaltschaft einen eigenen Haftbefehl gegen den syrischen Tatverdächtigen erwirkt.

Der 20-jährige Syrer befand sich bisher schon aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Dresden in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft hatte einen Tag später die Ermittlungen übernommen, als sich die Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund verdichteten. Die Ermittler werfen ihm vor, am 4. Oktober in der Dresdner Altstadt unvermittelt auf zwei Touristen aus Nordrhein-Westfalen eingestochen zu haben. Ein 55-jähriger Mann aus Krefeld starb kurz darauf im Krankenhaus. Ein 53-Jähriger aus Köln überlebte schwer verletzt.

Am kommenden Freitag, 13. November, findet ab 18 Uhr in Krefeld eine Gedenkfeier auf dem Platz an der Alten Kirche für den in Dresden getöteten Krefelder Bürger statt. Der CSD Verein und die Stadt Krefeld haben den Termin gewählt, um der Familie und den Freunden den gebotenen Abstand zur Beisetzung zu geben, die am vergangenen Freitag stattgefunden hat. Mit Kerzen, die am Portal der Kirche nach der Feier aufgestellt werden sollen, einer Trauerrede des Oberbürgermeisters Frank Meyer und einer Schweigeminute soll an den „sinnlosen Tod unseres Krefelder Bürgers gedacht werden“, heißt es in der Einladung.