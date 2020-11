Führerscheine sind weg : Fahranfänger liefern sich llegales Autorennen in Köln

Fahranfänger liefern sich llegales Autorennen in Köln

Köln Zwei Fahranfänger haben sich in Köln ein illegales Rennen geliefert und sind dabei mit ihren Autos zusammengeprallt. Die Wagen sind schwer beschädigt, Fahrer und Insassen erlitten einen Schock.

Die beiden Fahrer, ein 19-Jähriger und eine 20-Jährige, hatten laut Zeugen in der Nacht zu Samstag mit ihren Wagen an einer Ampel stark beschleunigt und waren über die Straße gerast, , teilte die Polizei am Sonntag mit.