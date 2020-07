Konsequenzen der Krawall-Nacht : Frankfurt erlässt Betretungsverbot für Opernplatz am Wochenende

Scherben von zertrümmerten Scheiben einer Bushaltestelle vor der Alten Oper liegen am Boden. In der Nacht zum Sonntag ist es auf dem Frankfurter Opernplatz zu gewalttätigen Krawallen gekommen. Foto: dpa/---

Frankfurt/Main Die Stadt Frankfurt erlässt nach den nächtlichen Krawallen Betretungsverbot für den Opernplatz. Die Einschränkung gilt für die Wochenenden, heißt es Montagmittag auf der Pressekonferenz.

Nach den Krawallen in der Nacht zum Sonntag hat die Stadt Frankfurt am Main ein Betretungsverbot für den Opernplatz an den Wochenenden beschlossen. Freitags und samstags ab Mitternacht solle das Betretungsverbot gelten, sagte der Frankfurter Sicherheitsdezernent Markus Frank am Montag vor Journalisten. Ab ein Uhr solle der Platz dann vollständig gesperrt werden.