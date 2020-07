Laut Umfrage : 90 Prozent aller Kinder und Jugendliche schauen täglich Videos

Frankfurt Laut einer Umfrage der Arbeitsgemeinschaft AGF Videoforschung schauen etwa 90 Prozent aller Kinder und Jugendliche zwischen drei und 17 Jahren täglich Bewegtbild. Besonders beliebt ist die App Youtube.

Rund 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland schauen einer Umfrage zufolge täglich Bewegtbild im Fernsehen oder Internet. Das geht aus einer Studie hervor, die die Arbeitsgemeinschaft AGF Videoforschung am Montag in Frankfurt vorstellte. Der Wert bezieht sich auf die 3- bis 17-Jährigen. Die AGF misst seit Jahrzehnten die TV-Quoten für hiesige TV-Sender, die AGF-Gesellschafter sind.

Kostenlose Videoportale werden der Umfrage zufolge mit zunehmendem Alter wichtiger. Während 29 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen diese nutzen, sind es bereits 37 Prozent der 14- bis 17-Jährigen. Betrachtet man kostenpflichtige Portale hingegen, so liegen die Werte fast gleichauf (drei bis sechs Jahre: 26 Prozent, 14 bis 17 Jahre: 25 Prozent). In den Altersgruppen dazwischen fällt der Wert auf 19 Prozent ab. Bei der Lieblingsapp wurde in den Altersgruppen durchweg Youtube am häufigsten genannt.