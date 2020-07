Freitag noch regnerisch : Sonniges Wochenende in NRW – bis zu 30 Grad am Sonntag

Ein Radfahrer in der Sonne (Symbolfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Essen Am Wochenende kommt die Sonne in Nordrhein-Westfalen wieder häufiger zum Vorschein und es wird wärmer. Am Freitag ist es aber gebietsweise noch nass.

Am Freitag könne am Vormittag noch Nebel und vereinzelt Sprühregen auftreten. Das teilte der Deutschen Wetterdienst (DWD) mit. Danach lockere die Bewölkung auf und es sei meist heiter. Im Osten gebe es mehr Sonne als im Westen. Die Temperaturen reichen von 20 Grad im Bergland bis 25 Grad.

Am Samstag und Sonntag werde es ebenfalls heiter bis wolkig. Überwiegend sei es trocken. Am Oberrhein klettern die Temperaturen bis auf 28 Grad am Samstag und 30 Grad am Sonntag. „Frieren wird am Wochenende keiner“, sagte ein Meteorologe des DWD.

(mba/dpa)