Beute ist bis zu 900 Euro wert : Kabeldiebe auf Kraftwerksareal geschnappt

Voerde Auf der Polizeiwache endete für zwei Kabeldiebe aus Duisburg und Mülheim der nächtliche Beutezug auf dem stillgelegten Kraftwerksgelände in Möllen. Die Männer liefen einem patroullierenden Sicherheitsdienst in die Arme.

Zwei Kabeldiebe hat ein Sicherheitsdienst am frühen Donnerstagmorgen auf dem stillgelegten Kraftwerksgelände an der Frankfurter Straße in Möllen erwischt. Die Polizei nahm die 25 und 30 Jahre alten Männer, die aus Duisburg und Mülheim stammen, vorläufig fest. Die beiden Verdächtigen waren in der Nacht auf das komplett eingezäunte Gelände vorgedrungen und hatten sich dort mit Kupferkabel eingedeckt. Die Polizei fand in den Taschen der Verdächtigen 60 Kabel mit einer Länge von bis zu 40 Zentimetern. Den Wert der Beute beziffert die Polizei mit 700 bis 900 Euro. In einer weiteren Tasche transportierten die Eindringlinge Werkzeug und einen Bolzenschneider. Die Polizei nahm die beiden Männer mit zur Wache nach Dinslaken. Dort verbrachten sie eine Nacht in der Zelle. Die beiden Tatverdächtigen erwartet jetzt ein Strafverfahren.