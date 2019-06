In Naturschutzgebiet : Täter erschießen drei Kormorane und hängen Kadaver in zwei Metern Höhe auf

Konstanz Im Naturschutzgebiet Blochinger Sandwinkel in der Nähe von Konstanz haben Unbekannte drei Kormorane erschossen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Unbekannte haben in einem baden-württembergischen Naturschutzgebiet drei Kormorane abgeschossen. Die Vögel wurden am Wochenende aufgehängt im Geäst eines Baums im Blochinger Sandwinkel gefunden, wie die Polizei in Konstanz am Mittwoch mitteilte. Am Fundort stellten die Beamten fest, dass ihnen nach der Tötung in die Hälse geschnitten worden war.