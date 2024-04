Angelsteg am Hinsbecker Bruch bald fertiggestellt Steg wieder touristisch nutzbar

Mit der Wiederherstellung des Angelstegs am Hinsbecker Bruch ist in diesem April zu rechnen. Das teilte Nettebetriebs-Leiter Hans-Willi Pergens im Betriebsausschuss mit. Der 1988 installierte Steg im Naherholungsgebiet war marode geworden und musste zuletzt aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Die Stadt saniert in Kooperation mit dem Angelsportverein Erholung 1957 Hinsbeck den Steg im Naturschutzgebiet - auch aus touristischen Gründen.