Im Sauerland : Korb fängt Feuer - Mann nach Heißluftballon-Absturz in Lebensgefahr

Ein abgestürzter Heißluftballon liegt an der Unfallstelle. Im nordrhein-westfälischen Marsberg sind beim Absturz eines Heißluftballons elf Menschen aus Nordhessen verletzt worden, zwei von ihnen lebensgefährlich. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Ballon bei der Landung am Dienstagabend in etwa einem Meter Höhe ins Trudeln und stürzte ab, wie ein Polizeisprecher sagte. Daraufhin habe sich der Korb mehrmals überschlagen. Foto: dpa/Feuerwehr Marsberg

Kassel Kurz vor der Landung gerät am Dienstag ein Heißluftballon im Sauerland ins Trudeln, der Korb fängt Feuer. Alle elf Insassen werden verletzt, ein Mann ist in Lebensgefahr. Nun untersuchen Experten die Absturzursache.

Nach dem Absturz eines Heißluftballons im Sauerland befindet sich ein 52-Jähriger weiter in Lebensgefahr. Eine 51 Jahre alte Frau, die ebenfalls zunächst lebensgefährliche Verletzungen erlitt, sei mittlerweile in stabilem Zustand, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmittag. Insgesamt wurden elf Menschen verletzt. Zur Ursache des Unglücks am Dienstagabend konnte der Sprecher noch keine Angaben machen. Die Untersuchungen laufen.