Unschöne Funde beim Osterspaziergang Ärger über Hundekotbeutel im Diersfordter Wald

Es gibt Dinge, die man mit mehr oder weniger gesundem Menschenverstand einfach nicht nachvollziehen kann. Dazu gehört beispielsweise gedankenlos entsorgter (Sperr-)Müll an Altglas- und Kleidercontainern beziehungsweise in Wäldern. Aber auch Hundekotbeutel, die mit den Hinterlassenschaften von Vierbeinern befüllt und dann einfach in die Walachei geworfen werden, sorgen immer wieder für Verärgerung und Kopfschütteln. „Wer tut so etwas?“