Acht Menschen gerettet : Suche nach Vermissten in Höllentalklamm geht weiter

Suche nach Vermissten in Höllentalklamm geht weiter

Mitglieder der Feuerwehr stehen nach einer Flutwelle in der Höllentalklamm bereit, um im Notfall Opfer aus dem Fluss Hammersbach zu bergen. Foto: dpa/Peter Kneffel

Grainau Dutzende Retter waren im Einsatz, um mehrere in Not geratene Menschen aus der Höllentalklamm zu retten. Denn durch die Schlucht rauschte eine Flutwelle und überraschte dabei Wanderer. Noch sind nicht alle gefunden, die als vermisst gelten.

Nach der Flutwelle in der Höllentalklamm an der Zugspitze geht die Suche nach zwei Vermissten weiter. Der Einsatz sollte ab etwa 07.30 Uhr wieder anlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. „Wir wissen noch nicht, wer die beiden vermissten Personen sind.“