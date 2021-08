Landkreis Ravensburg : Säugling stirbt nach mutmaßlichem Kontakt mit Schädlingsmittel

Ravensburg Nur kurz nachdem der Kammerjäger da war, wird ein Säugling in Baden-Württemberg ins Krankenhaus eingeliefert - und stirbt kurz darauf. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

In Baden-Württemberg ist ein Säugling nach einem mutmaßlichen Kontakt mit Schädlingbekämpfungsmitteln gestorben. Es bestehe der Verdacht, dass es zwischen dem Zustand des Kinds bei Einlieferung in ein Krankenhaus und dem Einsatz eines Kammerjägers in der Wohnung der Familie einen Zusammenhang gebe, teilte die Polizei in Ravensburg am Donnerstag mit. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt.