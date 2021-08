Lottoglück am Pechtag? : 90 Millionen Euro am Freitag, den 13. im Eurojackpot

Münster Das Glück am vermeintlichen Pechtag herausfordern? Viele Spielteilnehmer fühlen sich gerade dann besonders davon angezogen - und der Gewinn könnte sich lohnen.

Am Freitag, den 13. haben Spielteilnehmer die Chance, 90 Millionen Euro zu gewinnen. „Seit inzwischen sechs Ziehungen ist der Jackpot in der obersten Gewinnklasse nicht geknackt worden“, teilte die Lotterie Eurojackpot mit. Viele Menschen würden gerade an dem - einem Aberglauben zufolge - Unglückstag extra einen Tipp abgeben, um das besondere Datum auf der Quittung stehen zu haben.

Der Eurojackpot war zuletzt am 25. Juni getroffen worden. Eine Brandenburgerin gewann 48,2 Millionen Euro - das bedeutete gleichzeitig Landesrekord. Noch nie gab es einen höheren Lotteriegewinn in Brandenburg. Auch der jüngste 90-Millionen-Jackpot wurde in Deutschland geknackt: Am 28. Mai 2021 ging er nach Hessen.