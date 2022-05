Ermittlungen wegen Mordverdachts : Fahndung nach gewaltsamem Tod von Geschwisterpaar in Hanau dauert an

Fahndung nach gewaltsamem Tod von Geschwisterpaar in Hanau dauert an

Eine abgeschnittene Rose liegt an einem Hochhaus, nachdem die Spurensicherung der Polizei zum Zweck der besseren Suche die Blumen und Sträucher davor abgeschnitten hatte. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Hanau Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Um den Erfolg nicht zu gefährden, geben die Ermittler nur wenig preis. Viele Details des Falles bleiben auch zwei Tage nach der Tat im Dunkeln.

Nach dem Tod zweier Geschwister in Hanau sucht die Polizei weiter nach dem Tatverdächtigen. Die Fahndung dauere an, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Auch die Staatsanwaltschaft gab keine neuen Details preis: „Die Fahndung läuft auf Hochtouren“, sagte die Hanauer Staatsanwältin Lisa Pohlmann.