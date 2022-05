Tod nach Polizeieinsatz : Leiche zeigt Spuren von Gewalt - Opfer litt an Herzinsuffizienz

Blumen, Kerzen und Schilder stehen an dem Ort, an dem ein Mann nach einer Polizeikontrolle gestorben ist. Foto: dpa/René Priebe

Mannheim Nach dem Tod eines Manns bei einer Festnahme durch die Polizei in Mannheim haben die Ermittlungsbehörden weitere Details bekannt gegeben. Nach ersten Ergebnissen der Obduktion seien beim Opfer Spuren stumpfer, aber nicht massiver Gewalt festgestellt worden.

Die zahlreichen ungeklärten Fragen zum Tod Mannes bei einer Polizeikontrolle in Mannheim könnten nach Angaben des Landeskriminalamtes erst in sechs bis acht Wochen beantwortet werden. Zwar sind nach Angaben des baden-württembergischen Landeskriminalamtes (LKA) Spuren stumpfer Gewalt an der Leiche festgestellt worden. Diese seien aber „von geringer Intensität gewesen“, sagte LKA-Präsident Andreas Stenger am Mittwoch. Es sei weiter unklar, ob der 47-Jährige eines gewaltsamen oder eines natürlichen Todes gestorben sei. Der Mann habe auch eine Herzinsuffizienz (Herzschwäche) gehabt.