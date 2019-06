Eurofighter-Unglück : Mehrere Zehntausend Euro Schaden für Feuerwehren nach Rettungsarbeiten

Malchow Nach dem Eurofighter-Unglück in Mecklenburg-Vorpommern sind mehrere an den Löscharbeiten beteiligte Feuerwehren nur noch eingeschränkt einsatzbereit. Es sind teils gravierende Schäden entstanden.

Die beiden Eurofighter-Maschinen waren am Montag in der Luft zusammengestoßen und abgestürzt. Ein 27-jähriger Pilot starb. Der zweite Flugzeugführer konnte sich per Fallschirm retten. Insgesamt waren etwa 100 Feuerwehrleute an den Löscharbeiten beteiligt. Vier wurden bei dem Großeinsatz verletzt.